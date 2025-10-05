معلومات سعر Useless Blockchain (USB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.58% تغير السعر (7 أيام) +2.58%

سعر Useless Blockchain (USB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USB -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Useless Blockchain (USB)

القيمة السوقية $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.58K$ 13.58K $ 13.58K إمداد دورة التداول 999.62M 999.62M 999.62M إجمالي العرض 999,620,532.038373 999,620,532.038373 999,620,532.038373

القيمة السوقية الحالية لـ Useless Blockchain هي $ 13.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USB يبلغ 999.62M، مع إجمالي عرض 999620532.038373. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.58K.