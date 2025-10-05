سعر Useless Blockchain المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Useless Blockchain المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USB بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن USB

معلومات سعر USB

الموقع الرسمي لـ USB

اقتصاد توكن USB

توقعات سعر USB

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Useless Blockchain

سعر Useless Blockchain (USB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 USB إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Useless Blockchain (USB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:34 (UTC+8)

معلومات سعر Useless Blockchain (USB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.58%

+2.58%

سعر Useless Blockchain (USB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USB -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Useless Blockchain (USB)

$ 13.58K
$ 13.58K$ 13.58K

--
----

$ 13.58K
$ 13.58K$ 13.58K

999.62M
999.62M 999.62M

999,620,532.038373
999,620,532.038373 999,620,532.038373

القيمة السوقية الحالية لـ Useless Blockchain هي $ 13.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USB يبلغ 999.62M، مع إجمالي عرض 999620532.038373. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.58K.

سجل سعر Useless Blockchain (USB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Useless Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Useless Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Useless Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Useless Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0+6.95%
60 يوم$ 0+39.48%
90 يوم$ 0--

ما هو Useless Blockchain ( USB )

The most unreliable and pointless blockchain in existence.

https://x.com/uselesschain https://uselessblockchain.org

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Useless Blockchain (USB)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Useless Blockchain (USD)

كم ستكون قيمة Useless Blockchain (USB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Useless Blockchain (USB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Useless Blockchain.

تحقق الآن من توقعات سعر Useless Blockchain!

عملة USB إلى العملات المحلية

توكنوميكس Useless Blockchain (USB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Useless Blockchain (USB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Useless Blockchain (USB)

كم يساوي Useless Blockchain (USB) اليوم؟
سعر USB المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USB إلى USD الحالي؟
سعر USB إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Useless Blockchain ؟
القيمة السوقية لعملة USB هي $ 13.58K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USB؟
العرض المتداول لتوكن USB هو 999.62M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USB؟
حقق USB سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 USB.
ما هو حجم تداول USB؟
حجم تداول USB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع USB هذا العام؟
قد يرتفع USB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:34 (UTC+8)

تحديثات Useless Blockchain (USB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.