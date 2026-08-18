سعر UranoToken اليوم

السعر المباشر لمشروع UranoToken (URANO) اليوم هو $ 0.057609، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل URANO الحالي إلى USD هو $ 0.057609 لكل URANO.

يحتل UranoToken حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,060,767، مع عرض متداول قدره 53.13M URANO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول URANO بين $ 0.057573 (أدنى) و$ 0.058072 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.059917، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05353.

على المدى القصير، تحرك URANO بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-1.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.90K.

معلومات سوق UranoToken (URANO)

القيمة السوقية $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M الحجم (24 ساعة) $ 3.90K$ 3.90K $ 3.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.61M$ 57.61M $ 57.61M إمداد دورة التداول 53.13M 53.13M 53.13M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UranoToken هي $ 3.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.90K. العرض المتداول لـ URANO يبلغ 53.13M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.61M.