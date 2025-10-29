معلومات سعر UpTop (UPTOP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00365386 $ 0.00365386 $ 0.00365386 24 ساعة منخفض $ 0.00377165 $ 0.00377165 $ 0.00377165 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00365386$ 0.00365386 $ 0.00365386 24 ساعة مرتفع $ 0.00377165$ 0.00377165 $ 0.00377165 عالية طوال الوقت $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 أدنى سعر $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -3.20% تغير السعر (7 أيام) -3.20%

سعر UpTop (UPTOP) في الوقت الحقيقي هو $0.0036782. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UPTOP بين أدنى سعر $ 0.00365386 وأعلى سعر $ 0.00377165، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUPTOP على الإطلاق هو $ 0.04540951، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00269655.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UPTOP -0.04% على مدار الساعة الماضية، -2.06% على مدار 24 ساعة، و -3.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UpTop (UPTOP)

القيمة السوقية $ 772.42K$ 772.42K $ 772.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M إمداد دورة التداول 210.00M 210.00M 210.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UpTop هي $ 772.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UPTOP يبلغ 210.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.68M.