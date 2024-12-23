سعر UpBots Token (MBXN)
سعر UpBots Token (MBXN) المباشر لليوم هو USD 0.0043849. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.19M. يتم تحديث سعر MBXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UpBots Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.73K
- تغيير سعر UpBots Token خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.000123963736055635 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.0002980618 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.0017692751 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.000532201327898503 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000123963736055635
|-2.74%
|30 يوم
|$ -0.0002980618
|-6.79%
|60 يوم
|$ -0.0017692751
|-40.34%
|90 يوم
|$ -0.000532201327898503
|-10.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UpBots Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-2.74%
-51.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UpBots token
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