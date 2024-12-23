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سعر UpBots Token (MBXN) المباشر لليوم هو USD 0.0043849 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.19M . يتم تحديث سعر MBXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UpBots Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.73K - تغيير سعر UpBots Token خلال اليوم هو -2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر UpBots Token (MBXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.000123963736055635 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.0002980618 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.0017692751 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UpBots Token مقابل USD هو $ -0.000532201327898503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000123963736055635 -2.74% 30 يوم $ -0.0002980618 -6.79% 60 يوم $ -0.0017692751 -40.34% 90 يوم $ -0.000532201327898503 -10.82%

تحليل سعر UpBots Token (MBXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UpBots Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00433668$ 0.00433668 $ 0.00433668 24 ساعة مرتفع $ 0.00452105$ 0.00452105 $ 0.00452105 عالية طوال الوقت $ 0.10274$ 0.10274 $ 0.10274 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -51.44%

معلومات سوق UpBots Token (MBXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: