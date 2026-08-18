سعر Unity USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Unity USD (UUSD) اليوم هو $ 0.99899، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UUSD الحالي إلى USD هو $ 0.99899 لكل UUSD.

يحتل Unity USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 99,899,002، مع عرض متداول قدره 100.00M UUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UUSD بين $ 0.998363 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.840277.

على المدى القصير، تحرك UUSD بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.47M.

معلومات سوق Unity USD (UUSD)

القيمة السوقية $ 99.90M$ 99.90M $ 99.90M الحجم (24 ساعة) $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.90M$ 99.90M $ 99.90M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unity USD هي $ 99.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.47M. العرض المتداول لـ UUSD يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.90M.