سعر Unitas Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Unitas Gold (XGLD) اليوم هو $ 4,430.41، مع تغير بنسبة 7.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XGLD الحالي إلى USD هو $ 4,430.41 لكل XGLD.

يحتل Unitas Gold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,835,461، مع عرض متداول قدره 2.22K XGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XGLD بين $ 4,138.85 (أدنى) و$ 4,430.41 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,430.41، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3,943.47.

على المدى القصير، تحرك XGLD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+7.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.99K.

معلومات سوق Unitas Gold (XGLD)

القيمة السوقية $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M الحجم (24 ساعة) $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M إمداد دورة التداول 2.22K 2.22K 2.22K إجمالي العرض 2,220.430033 2,220.430033 2,220.430033

القيمة السوقية الحالية لـ Unitas Gold هي $ 9.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.99K. العرض المتداول لـ XGLD يبلغ 2.22K، مع إجمالي عرض 2220.430033. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.84M.