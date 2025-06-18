سعر Underdog (UNDERDOG)
سعر Underdog (UNDERDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.09K. يتم تحديث سعر UNDERDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Underdog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Underdog خلال اليوم هو +14.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 993.48M
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خلال اليوم، كان سعر Underdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Underdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Underdog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Underdog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Underdog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
+14.52%
-63.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Underdog (UNDERDOG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UNDERDOG والتوكن الشاملة الآن!
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