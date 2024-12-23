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سعر Ultra (UOS) المباشر لليوم هو USD 0.090048 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.41M . يتم تحديث سعر UOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ultra الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.21K - تغيير سعر Ultra خلال اليوم هو -2.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 404.31M

أداء سعر Ultra (UOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ultra مقابل USD هو $ -0.0021724935551198 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultra مقابل USD هو $ +0.0135361774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultra مقابل USD هو $ +0.0055465605 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultra مقابل USD هو $ +0.00275750819791606 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0021724935551198 -2.35% 30 يوم $ +0.0135361774 +15.03% 60 يوم $ +0.0055465605 +6.16% 90 يوم $ +0.00275750819791606 +3.16%

تحليل سعر Ultra (UOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.089479$ 0.089479 $ 0.089479 24 ساعة مرتفع $ 0.092394$ 0.092394 $ 0.092394 عالية طوال الوقت $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) -2.35% تغير السعر (7 أيام) -26.99%

معلومات سوق Ultra (UOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: