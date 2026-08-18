سعر Ultiverse اليوم

السعر المباشر لمشروع Ultiverse (ULTI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ULTI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ULTI.

يحتل Ultiverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,544، مع عرض متداول قدره 6.93B ULTI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ULTI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.158629، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ULTI بمقدار +1.82% خلال الساعة الماضية و-13.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ultiverse (ULTI)

القيمة السوقية $ 52.54K$ 52.54K $ 52.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.30K$ 80.30K $ 80.30K إمداد دورة التداول 6.93B 6.93B 6.93B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ultiverse هي $ 52.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ULTI يبلغ 6.93B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.30K.