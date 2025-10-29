معلومات سعر UIUI (UI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00003007 $ 0.00003007 $ 0.00003007 24 ساعة منخفض $ 0.00003145 $ 0.00003145 $ 0.00003145 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00003007$ 0.00003007 $ 0.00003007 24 ساعة مرتفع $ 0.00003145$ 0.00003145 $ 0.00003145 عالية طوال الوقت $ 0.02300427$ 0.02300427 $ 0.02300427 أدنى سعر $ 0.00002492$ 0.00002492 $ 0.00002492 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) +13.82% تغير السعر (7 أيام) +13.82%

سعر UIUI (UI) في الوقت الحقيقي هو $0.00003032. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UI بين أدنى سعر $ 0.00003007 وأعلى سعر $ 0.00003145، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUI على الإطلاق هو $ 0.02300427، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002492.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UI -0.43% على مدار الساعة الماضية، -2.23% على مدار 24 ساعة، و +13.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UIUI (UI)

القيمة السوقية $ 18.50K$ 18.50K $ 18.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K إمداد دورة التداول 611.00M 611.00M 611.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UIUI هي $ 18.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UI يبلغ 611.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.27K.