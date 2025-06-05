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سعر Type Shit (TYPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.23K . يتم تحديث سعر TYPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Type Shit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Type Shit خلال اليوم هو -5.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M

أداء سعر Type Shit (TYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Type Shit (TYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Type Shit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -5.01% تغير السعر (7 أيام) -19.85%

معلومات سوق Type Shit (TYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: