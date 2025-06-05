سعر Type Shit (TYPE)
سعر Type Shit (TYPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.23K. يتم تحديث سعر TYPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Type Shit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Type Shit خلال اليوم هو -5.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M
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خلال اليوم، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Type Shit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Type Shit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-5.01%
-19.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.
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