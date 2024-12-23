سعر TROY (TROY)
سعر TROY (TROY) المباشر لليوم هو USD 0.00554853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.56M. يتم تحديث سعر TROY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TROY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.62M
- تغيير سعر TROY خلال اليوم هو +2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.00014545 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.0006725689 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.0176104077 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.0040670013072530788 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014545
|+2.69%
|30 يوم
|$ +0.0006725689
|+12.12%
|60 يوم
|$ +0.0176104077
|+317.39%
|90 يوم
|$ +0.0040670013072530788
|+274.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TROY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
+2.69%
+4.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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