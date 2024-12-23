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سعر TROY (TROY) المباشر لليوم هو USD 0.00554853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.56M . يتم تحديث سعر TROY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TROY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.62M - تغيير سعر TROY خلال اليوم هو +2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر TROY (TROY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.00014545 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.0006725689 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.0176104077 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TROY مقابل USD هو $ +0.0040670013072530788 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014545 +2.69% 30 يوم $ +0.0006725689 +12.12% 60 يوم $ +0.0176104077 +317.39% 90 يوم $ +0.0040670013072530788 +274.51%

تحليل سعر TROY (TROY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TROY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00531753$ 0.00531753 $ 0.00531753 24 ساعة مرتفع $ 0.00578533$ 0.00578533 $ 0.00578533 عالية طوال الوقت $ 0.03652384$ 0.03652384 $ 0.03652384 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) +2.69% تغير السعر (7 أيام) +4.87%

معلومات سوق TROY (TROY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: