معلومات سعر TROLLGE (TROLLGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.29% تغير السعر (7 أيام) +7.33% تغير السعر (7 أيام) +7.33%

سعر TROLLGE (TROLLGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TROLLGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTROLLGE على الإطلاق هو $ 0.00401639، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TROLLGE -- على مدار الساعة الماضية، -1.29% على مدار 24 ساعة، و +7.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TROLLGE (TROLLGE)

القيمة السوقية $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K إمداد دورة التداول 999.60M 999.60M 999.60M إجمالي العرض 999,604,509.071372 999,604,509.071372 999,604,509.071372

القيمة السوقية الحالية لـ TROLLGE هي $ 13.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TROLLGE يبلغ 999.60M، مع إجمالي عرض 999604509.071372. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.55K.