معلومات سعر TriviAgent by Virtuals (TRIVI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00056724 $ 0.00056724 $ 0.00056724 24 ساعة منخفض $ 0.00070151 $ 0.00070151 $ 0.00070151 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00056724$ 0.00056724 $ 0.00056724 24 ساعة مرتفع $ 0.00070151$ 0.00070151 $ 0.00070151 عالية طوال الوقت $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 أدنى سعر $ 0.00020134$ 0.00020134 $ 0.00020134 تغير السعر (1 ساعة) +2.44% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) +111.47% تغير السعر (7 أيام) +111.47%

سعر TriviAgent by Virtuals (TRIVI) في الوقت الحقيقي هو $0.00061296. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRIVI بين أدنى سعر $ 0.00056724 وأعلى سعر $ 0.00070151، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRIVI على الإطلاق هو $ 0.00483987، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00020134.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRIVI +2.44% على مدار الساعة الماضية، +0.80% على مدار 24 ساعة، و +111.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

القيمة السوقية $ 311.34K$ 311.34K $ 311.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 613.82K$ 613.82K $ 613.82K إمداد دورة التداول 507.21M 507.21M 507.21M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TriviAgent by Virtuals هي $ 311.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRIVI يبلغ 507.21M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 613.82K.