سعر TriviAgent by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00061296 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TRIVI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TRIVI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار TriviAgent by Virtuals

سعر TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TRIVI إلى USD:

$0.00061695
$0.00061695$0.00061695
+1.70%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار TriviAgent by Virtuals (TRIVI) المباشر
معلومات سعر TriviAgent by Virtuals (TRIVI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00056724
$ 0.00056724$ 0.00056724
24 ساعة منخفض
$ 0.00070151
$ 0.00070151$ 0.00070151
24 ساعة مرتفع

$ 0.00056724
$ 0.00056724$ 0.00056724

$ 0.00070151
$ 0.00070151$ 0.00070151

$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987

$ 0.00020134
$ 0.00020134$ 0.00020134

+2.44%

+0.80%

+111.47%

+111.47%

سعر TriviAgent by Virtuals (TRIVI) في الوقت الحقيقي هو $0.00061296. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRIVI بين أدنى سعر $ 0.00056724 وأعلى سعر $ 0.00070151، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRIVI على الإطلاق هو $ 0.00483987، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00020134.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRIVI +2.44% على مدار الساعة الماضية، +0.80% على مدار 24 ساعة، و +111.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

$ 311.34K
$ 311.34K$ 311.34K

--
----

$ 613.82K
$ 613.82K$ 613.82K

507.21M
507.21M 507.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TriviAgent by Virtuals هي $ 311.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRIVI يبلغ 507.21M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 613.82K.

سجل سعر TriviAgent by Virtuals (TRIVI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TriviAgent by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TriviAgent by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0002932176 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TriviAgent by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0000866086 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TriviAgent by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0001312422518581859 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.80%
30 يوم$ +0.0002932176+47.84%
60 يوم$ +0.0000866086+14.13%
90 يوم$ -0.0001312422518581859-17.63%

ما هو TriviAgent by Virtuals ( TRIVI )

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر TriviAgent by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة TriviAgent by Virtuals (TRIVI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك TriviAgent by Virtuals (TRIVI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة TriviAgent by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر TriviAgent by Virtuals!

عملة TRIVI إلى العملات المحلية

توكنوميكس TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TriviAgent by Virtuals (TRIVI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TRIVI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

كم يساوي TriviAgent by Virtuals (TRIVI) اليوم؟
سعر TRIVI المباشر في USD هو USD 0.00061296، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TRIVI إلى USD الحالي؟
سعر TRIVI إلى USD الحالي هو $ 0.00061296. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ TriviAgent by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة TRIVI هي $ 311.34K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TRIVI؟
العرض المتداول لتوكن TRIVI هو 507.21M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TRIVI؟
حقق TRIVI سعرًا قياسيًا قدره 0.00483987 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TRIVI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00020134 TRIVI.
ما هو حجم تداول TRIVI؟
حجم تداول TRIVI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TRIVI هذا العام؟
قد يرتفع TRIVI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TRIVI لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات TriviAgent by Virtuals (TRIVI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

