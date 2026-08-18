سعر Treecle اليوم

السعر المباشر لمشروع Treecle (TRCL) اليوم هو $ 0.00125912، مع تغير بنسبة 12.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRCL الحالي إلى USD هو $ 0.00125912 لكل TRCL.

يحتل Treecle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,254,764، مع عرض متداول قدره 996.55M TRCL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRCL بين $ 0.00112203 (أدنى) و$ 0.00131369 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.300077، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRCL بمقدار -3.71% خلال الساعة الماضية و+14.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 434.21.

معلومات سوق Treecle (TRCL)

القيمة السوقية $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M الحجم (24 ساعة) $ 434.21$ 434.21 $ 434.21 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M إمداد دورة التداول 996.55M 996.55M 996.55M إجمالي العرض 996,547,634.0 996,547,634.0 996,547,634.0

القيمة السوقية الحالية لـ Treecle هي $ 1.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 434.21. العرض المتداول لـ TRCL يبلغ 996.55M، مع إجمالي عرض 996547634.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.25M.