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سعر TRALA TOKEN (TRALA) المباشر لليوم هو USD 0.03598381 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRALA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TRALA TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.29K - تغيير سعر TRALA TOKEN خلال اليوم هو +1.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TRALA TOKEN (TRALA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TRALA TOKEN مقابل USD هو $ +0.0006248 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TRALA TOKEN مقابل USD هو $ -0.0020864096 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TRALA TOKEN مقابل USD هو $ +0.0245607711 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TRALA TOKEN مقابل USD هو $ +0.024358054163807618 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0006248 +1.77% 30 يوم $ -0.0020864096 -5.79% 60 يوم $ +0.0245607711 +68.26% 90 يوم $ +0.024358054163807618 +209.52%

تحليل سعر TRALA TOKEN (TRALA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TRALA TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03489886$ 0.03489886 $ 0.03489886 24 ساعة مرتفع $ 0.03628535$ 0.03628535 $ 0.03628535 عالية طوال الوقت $ 0.074983$ 0.074983 $ 0.074983 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +1.77% تغير السعر (7 أيام) -3.58%

معلومات سوق TRALA TOKEN (TRALA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: