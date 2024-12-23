سعر TOSHE (TOSHE)
سعر TOSHE (TOSHE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.94K. يتم تحديث سعر TOSHE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOSHE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 885.24
- تغيير سعر TOSHE خلال اليوم هو +4.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.46T
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خلال اليوم، كان سعر TOSHE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOSHE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOSHE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOSHE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.93%
|30 يوم
|$ 0
|-18.30%
|60 يوم
|$ 0
|+41.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOSHE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.28%
+4.93%
-16.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Toshe is a feline inspired memecoin on the Base chain.
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