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سعر TOR (TOR) المباشر لليوم هو USD 0.00866222 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.87K . يتم تحديث سعر TOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.68 - تغيير سعر TOR خلال اليوم هو +4.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.07M

أداء سعر TOR (TOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOR مقابل USD هو $ +0.00040268 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOR مقابل USD هو $ +0.0013626780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOR مقابل USD هو $ -0.0045497660 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOR مقابل USD هو $ -0.002246885695465812 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040268 +4.88% 30 يوم $ +0.0013626780 +15.73% 60 يوم $ -0.0045497660 -52.52% 90 يوم $ -0.002246885695465812 -20.59%

تحليل سعر TOR (TOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00798839$ 0.00798839 $ 0.00798839 24 ساعة مرتفع $ 0.00867043$ 0.00867043 $ 0.00867043 عالية طوال الوقت $ 20.14$ 20.14 $ 20.14 تغير السعر (1 ساعة) +3.79% تغير السعر (1يوم) +4.88% تغير السعر (7 أيام) -29.39%

معلومات سوق TOR (TOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: