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سعر Top Hat (HAT) المباشر لليوم هو USD 0.02105169 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.85M . يتم تحديث سعر HAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Top Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 775.63K - تغيير سعر Top Hat خلال اليوم هو +2.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M

أداء سعر Top Hat (HAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Top Hat مقابل USD هو $ +0.00060931 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Top Hat مقابل USD هو $ +0.0018974182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Top Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Top Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00060931 +2.98% 30 يوم $ +0.0018974182 +9.01% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Top Hat (HAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Top Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01863703$ 0.01863703 $ 0.01863703 24 ساعة مرتفع $ 0.02146037$ 0.02146037 $ 0.02146037 عالية طوال الوقت $ 0.075445$ 0.075445 $ 0.075445 تغير السعر (1 ساعة) +11.66% تغير السعر (1يوم) +2.98% تغير السعر (7 أيام) -63.60%

معلومات سوق Top Hat (HAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: