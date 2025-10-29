معلومات سعر Tonio (TONIO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00841156 24 ساعة مرتفع $ 0.0095052 عالية طوال الوقت $ 0.03598027 أدنى سعر $ 0.00348256 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) +41.65%

سعر Tonio (TONIO) في الوقت الحقيقي هو $0.00879685. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TONIO بين أدنى سعر $ 0.00841156 وأعلى سعر $ 0.0095052، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTONIO على الإطلاق هو $ 0.03598027، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00348256.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TONIO -0.34% على مدار الساعة الماضية، -3.36% على مدار 24 ساعة، و +41.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tonio (TONIO)

القيمة السوقية $ 878.36K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 878.36K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tonio هي $ 878.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TONIO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 878.36K.