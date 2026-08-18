سعر TOMI اليوم

السعر المباشر لمشروع TOMI (TOMI) اليوم هو $ 0.0، مع تغير بنسبة 8.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TOMI الحالي إلى USD هو $ 0.0 لكل TOMI.

يحتل TOMI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,219,741، مع عرض متداول قدره 6,304,745,306,862.73T TOMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TOMI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.59، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0.

على المدى القصير، تحرك TOMI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-11.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 96.02.

معلومات سوق TOMI (TOMI)

القيمة السوقية $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M الحجم (24 ساعة) $ 96.02$ 96.02 $ 96.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M إمداد دورة التداول 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T إجمالي العرض 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24

القيمة السوقية الحالية لـ TOMI هي $ 1.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 96.02. العرض المتداول لـ TOMI يبلغ 6,304,745,306,862.73T، مع إجمالي عرض 6.304745306862731e+24. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.22M.