معلومات سعر TNC (TECHIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر TNC (TECHIE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TECHIE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTECHIE على الإطلاق هو $ 0.00348034، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TECHIE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TNC (TECHIE)

القيمة السوقية $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K إمداد دورة التداول 73.02M 73.02M 73.02M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TNC هي $ 9.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TECHIE يبلغ 73.02M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.01K.