معلومات سعر Tickeron (TICKERON) في (USD)

سعر Tickeron (TICKERON) في الوقت الحقيقي هو $0.00006191. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TICKERON بين أدنى سعر $ 0.00006103 وأعلى سعر $ 0.00006918، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTICKERON على الإطلاق هو $ 0.00013621، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004475.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TICKERON +1.26% على مدار الساعة الماضية، -6.25% على مدار 24 ساعة، و +24.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tickeron (TICKERON)

القيمة السوقية الحالية لـ Tickeron هي $ 54.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TICKERON يبلغ 875.03M، مع إجمالي عرض 875027534.423395. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.17K.