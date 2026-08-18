سعر Throbbin اليوم

السعر المباشر لمشروع Throbbin (THROBBIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THROBBIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل THROBBIN.

يحتل Throbbin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 328,275، مع عرض متداول قدره 945.08M THROBBIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THROBBIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00214744، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك THROBBIN بمقدار +6.93% خلال الساعة الماضية و-10.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.43K.

معلومات سوق Throbbin (THROBBIN)

القيمة السوقية $ 328.28K$ 328.28K $ 328.28K الحجم (24 ساعة) $ 38.43K$ 38.43K $ 38.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 328.28K$ 328.28K $ 328.28K إمداد دورة التداول 945.08M 945.08M 945.08M إجمالي العرض 945,080,712.2484881 945,080,712.2484881 945,080,712.2484881

القيمة السوقية الحالية لـ Throbbin هي $ 328.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.43K. العرض المتداول لـ THROBBIN يبلغ 945.08M، مع إجمالي عرض 945080712.2484881. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 328.28K.