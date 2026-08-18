سعر THORChain Yield اليوم

السعر المباشر لمشروع THORChain Yield (TCY) اليوم هو $ 0,132326، مع تغير بنسبة 0,94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TCY الحالي إلى USD هو $ 0,132326 لكل TCY.

يحتل THORChain Yield حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24.595.637، مع عرض متداول قدره 185,77M TCY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TCY بين $ 0,129833 (أدنى) و$ 0,134619 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,342106، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,061442.

على المدى القصير، تحرك TCY بمقدار -0,34% خلال الساعة الماضية و+10,10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27,96K.

معلومات سوق THORChain Yield (TCY)

القيمة السوقية $ 24,60M$ 24,60M $ 24,60M الحجم (24 ساعة) $ 27,96K$ 27,96K $ 27,96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27,80M$ 27,80M $ 27,80M إمداد دورة التداول 185,77M 185,77M 185,77M إجمالي العرض 210.000.000,0 210.000.000,0 210.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ THORChain Yield هي $ 24,60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27,96K. العرض المتداول لـ TCY يبلغ 185,77M، مع إجمالي عرض 210000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27,80M.