سعر This is fine اليوم

السعر المباشر لمشروع This is fine (FINE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FINE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FINE.

يحتل This is fine حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,568، مع عرض متداول قدره 997.00M FINE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FINE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0079275، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FINE بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و+1.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق This is fine (FINE)

القيمة السوقية $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K إمداد دورة التداول 997.00M 997.00M 997.00M إجمالي العرض 996,995,842.387727 996,995,842.387727 996,995,842.387727

القيمة السوقية الحالية لـ This is fine هي $ 22.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FINE يبلغ 997.00M، مع إجمالي عرض 996995842.387727. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.57K.