معلومات سعر TheTrenches (TRENCHES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.01% تغير السعر (1يوم) -21.39% تغير السعر (7 أيام) +21.44% تغير السعر (7 أيام) +21.44%

سعر TheTrenches (TRENCHES) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRENCHES بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRENCHES على الإطلاق هو $ 0.00720189، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRENCHES -2.01% على مدار الساعة الماضية، -21.39% على مدار 24 ساعة، و +21.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TheTrenches (TRENCHES)

القيمة السوقية $ 170.49K$ 170.49K $ 170.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 170.49K$ 170.49K $ 170.49K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,858,912.769332 999,858,912.769332 999,858,912.769332

القيمة السوقية الحالية لـ TheTrenches هي $ 170.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRENCHES يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999858912.769332. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 170.49K.