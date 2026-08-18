سعر TheSpaceShibaInu اليوم

السعر المباشر لمشروع TheSpaceShibaInu (ASTROID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTROID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ASTROID.

يحتل TheSpaceShibaInu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,356، مع عرض متداول قدره 998.82M ASTROID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTROID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ASTROID بمقدار -0.91% خلال الساعة الماضية و+2.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TheSpaceShibaInu (ASTROID)

القيمة السوقية $ 30.36K$ 30.36K $ 30.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.36K$ 30.36K $ 30.36K إمداد دورة التداول 998.82M 998.82M 998.82M إجمالي العرض 998,823,891.652785 998,823,891.652785 998,823,891.652785

القيمة السوقية الحالية لـ TheSpaceShibaInu هي $ 30.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASTROID يبلغ 998.82M، مع إجمالي عرض 998823891.652785. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.36K.