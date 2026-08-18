سعر The Runner اليوم

السعر المباشر لمشروع The Runner (SAMBA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAMBA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAMBA.

يحتل The Runner حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,150، مع عرض متداول قدره 999.69M SAMBA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAMBA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SAMBA بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و+190.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Runner (SAMBA)

القيمة السوقية $ 33.15K$ 33.15K $ 33.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.15K$ 33.15K $ 33.15K إمداد دورة التداول 999.69M 999.69M 999.69M إجمالي العرض 999,686,845.493927 999,686,845.493927 999,686,845.493927

القيمة السوقية الحالية لـ The Runner هي $ 33.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAMBA يبلغ 999.69M، مع إجمالي عرض 999686845.493927. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.15K.