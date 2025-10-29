سعر Tharwa USD المباشر اليوم هو 0.999523 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي THUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر THUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Tharwa USD المباشر اليوم هو 0.999523 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي THUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر THUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Tharwa USD

سعر Tharwa USD (THUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 THUSD إلى USD:

$0.999523
$0.999523$0.999523
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Tharwa USD (THUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:17:01 (UTC+8)

معلومات سعر Tharwa USD (THUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.873839
$ 0.873839$ 0.873839

--

--

-0.09%

-0.09%

سعر Tharwa USD (THUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.999523. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THUSD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHUSD على الإطلاق هو $ 1.085، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.873839.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THUSD -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tharwa USD (THUSD)

$ 679.18K
$ 679.18K$ 679.18K

--
----

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

679.50K
679.50K 679.50K

3,582,210.0
3,582,210.0 3,582,210.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tharwa USD هي $ 679.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THUSD يبلغ 679.50K، مع إجمالي عرض 3582210.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.58M.

سجل سعر Tharwa USD (THUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ +0.0008547920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ -0.0001605233 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0008547920+0.09%
60 يوم$ -0.0001605233-0.01%
90 يوم$ 0--

ما هو Tharwa USD ( THUSD )

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Tharwa USD (THUSD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Tharwa USD (USD)

كم ستكون قيمة Tharwa USD (THUSD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tharwa USD (THUSD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tharwa USD.

تحقق الآن من توقعات سعر Tharwa USD!

عملة THUSD إلى العملات المحلية

توكنوميكس Tharwa USD (THUSD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tharwa USD (THUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس THUSD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Tharwa USD (THUSD)

كم يساوي Tharwa USD (THUSD) اليوم؟
سعر THUSD المباشر في USD هو USD 0.999523، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر THUSD إلى USD الحالي؟
سعر THUSD إلى USD الحالي هو $ 0.999523. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tharwa USD ؟
القيمة السوقية لعملة THUSD هي $ 679.18K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن THUSD؟
العرض المتداول لتوكن THUSD هو 679.50K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ THUSD؟
حقق THUSD سعرًا قياسيًا قدره 1.085 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ THUSD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.873839 THUSD.
ما هو حجم تداول THUSD؟
حجم تداول THUSD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع THUSD هذا العام؟
قد يرتفع THUSD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر THUSD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:17:01 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

