معلومات سعر Tharwa USD (THUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 1.085 أدنى سعر $ 0.873839 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.09%

سعر Tharwa USD (THUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.999523. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THUSD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHUSD على الإطلاق هو $ 1.085، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.873839.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THUSD -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tharwa USD (THUSD)

القيمة السوقية $ 679.18K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.58M إمداد دورة التداول 679.50K إجمالي العرض 3,582,210.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tharwa USD هي $ 679.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THUSD يبلغ 679.50K، مع إجمالي عرض 3582210.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.58M.