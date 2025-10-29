سعر Tharwa USD (THUSD)
سعر Tharwa USD (THUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.999523. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THUSD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHUSD على الإطلاق هو $ 1.085، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.873839.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THUSD -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Tharwa USD هي $ 679.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THUSD يبلغ 679.50K، مع إجمالي عرض 3582210.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.58M.
خلال اليوم، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ +0.0008547920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ -0.0001605233 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tharwa USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0008547920
|+0.09%
|60 يوم
|$ -0.0001605233
|-0.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.
By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tharwa USD (THUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس THUSD والتوكن الشاملة الآن!
