سعر Thala اليوم

السعر المباشر لمشروع Thala (THL) اليوم هو $ 0.00788379، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THL الحالي إلى USD هو $ 0.00788379 لكل THL.

يحتل Thala حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 568,185، مع عرض متداول قدره 72.07M THL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THL بين $ 0.00768522 (أدنى) و$ 0.00790014 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00708548.

على المدى القصير، تحرك THL بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+5.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 204.99.

معلومات سوق Thala (THL)

القيمة السوقية $ 568.19K$ 568.19K $ 568.19K الحجم (24 ساعة) $ 204.99$ 204.99 $ 204.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 788.39K$ 788.39K $ 788.39K إمداد دورة التداول 72.07M 72.07M 72.07M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Thala هي $ 568.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 204.99. العرض المتداول لـ THL يبلغ 72.07M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 788.39K.