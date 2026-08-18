سعر TBAG اليوم

السعر المباشر لمشروع TBAG (TBAG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBAG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TBAG.

يحتل TBAG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,472.13، مع عرض متداول قدره 231.34M TBAG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBAG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00596667، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TBAG بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق TBAG (TBAG)

القيمة السوقية $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.56K$ 62.56K $ 62.56K إمداد دورة التداول 231.34M 231.34M 231.34M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TBAG هي $ 14.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TBAG يبلغ 231.34M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.56K.