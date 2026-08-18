سعر Tanssi اليوم

السعر المباشر لمشروع Tanssi (TANSSI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TANSSI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TANSSI.

يحتل Tanssi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,866.0، مع عرض متداول قدره 418.19M TANSSI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TANSSI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.085813، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TANSSI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Tanssi (TANSSI)

القيمة السوقية $ 16.87K$ 16.87K $ 16.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.16K$ 41.16K $ 41.16K إمداد دورة التداول 418.19M 418.19M 418.19M إجمالي العرض 1,020,445,842.889166 1,020,445,842.889166 1,020,445,842.889166

القيمة السوقية الحالية لـ Tanssi هي $ 16.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TANSSI يبلغ 418.19M، مع إجمالي عرض 1020445842.889166. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.16K.