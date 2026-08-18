سعر tamPons اليوم

السعر المباشر لمشروع tamPons (TAMPONS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 27.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TAMPONS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TAMPONS.

يحتل tamPons حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,316، مع عرض متداول قدره 969.93M TAMPONS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TAMPONS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TAMPONS بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-41.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق tamPons (TAMPONS)

القيمة السوقية $ 34.32K$ 34.32K $ 34.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.32K$ 34.32K $ 34.32K إمداد دورة التداول 969.93M 969.93M 969.93M إجمالي العرض 969,925,555.8643855 969,925,555.8643855 969,925,555.8643855

القيمة السوقية الحالية لـ tamPons هي $ 34.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAMPONS يبلغ 969.93M، مع إجمالي عرض 969925555.8643855. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.32K.