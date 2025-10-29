معلومات سعر Taboshi (TABOSHI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 14.17 $ 14.17 $ 14.17 24 ساعة منخفض $ 15.62 $ 15.62 $ 15.62 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 14.17$ 14.17 $ 14.17 24 ساعة مرتفع $ 15.62$ 15.62 $ 15.62 عالية طوال الوقت $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 أدنى سعر $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) +2.07% تغير السعر (7 أيام) +18.10% تغير السعر (7 أيام) +18.10%

سعر Taboshi (TABOSHI) في الوقت الحقيقي هو $15.4. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TABOSHI بين أدنى سعر $ 14.17 وأعلى سعر $ 15.62، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTABOSHI على الإطلاق هو $ 47.25، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 12.53.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TABOSHI -0.51% على مدار الساعة الماضية، +2.07% على مدار 24 ساعة، و +18.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Taboshi (TABOSHI)

القيمة السوقية $ 846.51K$ 846.51K $ 846.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M إمداد دورة التداول 54.95K 54.95K 54.95K إجمالي العرض 185,964.0 185,964.0 185,964.0

القيمة السوقية الحالية لـ Taboshi هي $ 846.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TABOSHI يبلغ 54.95K، مع إجمالي عرض 185964.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.86M.