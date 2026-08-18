سعر Syndicate اليوم

السعر المباشر لمشروع Syndicate (SYND) اليوم هو $ 0.00860131، مع تغير بنسبة 10.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYND الحالي إلى USD هو $ 0.00860131 لكل SYND.

يحتل Syndicate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,117,633، مع عرض متداول قدره 478.70M SYND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYND بين $ 0.00761151 (أدنى) و$ 0.00971722 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.61، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0042065.

على المدى القصير، تحرك SYND بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+5.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 314.26K.

معلومات سوق Syndicate (SYND)

القيمة السوقية $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M الحجم (24 ساعة) $ 314.26K$ 314.26K $ 314.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.60M$ 8.60M $ 8.60M إمداد دورة التداول 478.70M 478.70M 478.70M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Syndicate هي $ 4.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 314.26K. العرض المتداول لـ SYND يبلغ 478.70M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.60M.