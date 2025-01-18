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سعر SWquery (SWQUERY) المباشر لليوم هو USD 0.00043529 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.67K . يتم تحديث سعر SWQUERY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SWquery الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.87K - تغيير سعر SWquery خلال اليوم هو -47.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 966.40M

أداء سعر SWquery (SWQUERY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ -0.000391406118895777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000391406118895777 -47.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SWquery (SWQUERY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SWquery: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0003323$ 0.0003323 $ 0.0003323 24 ساعة مرتفع $ 0.00082722$ 0.00082722 $ 0.00082722 عالية طوال الوقت $ 0.00096771$ 0.00096771 $ 0.00096771 تغير السعر (1 ساعة) -1.98% تغير السعر (1يوم) -47.34% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SWquery (SWQUERY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: