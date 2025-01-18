سعر SWquery (SWQUERY)
سعر SWquery (SWQUERY) المباشر لليوم هو USD 0.00043529. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.67K. يتم تحديث سعر SWQUERY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SWquery الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.87K
- تغيير سعر SWquery خلال اليوم هو -47.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 966.40M
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خلال اليوم، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ -0.000391406118895777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SWquery مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000391406118895777
|-47.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SWquery: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.98%
-47.34%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem.
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