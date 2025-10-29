معلومات سعر SURVIVE (SURVIVE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.59% تغير السعر (7 أيام) +4.59%

سعر SURVIVE (SURVIVE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SURVIVE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSURVIVE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SURVIVE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SURVIVE (SURVIVE)

القيمة السوقية $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K إمداد دورة التداول 999.40M 999.40M 999.40M إجمالي العرض 999,398,444.655893 999,398,444.655893 999,398,444.655893

القيمة السوقية الحالية لـ SURVIVE هي $ 12.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SURVIVE يبلغ 999.40M، مع إجمالي عرض 999398444.655893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.47K.