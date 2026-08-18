سعر superSUI اليوم

السعر المباشر لمشروع superSUI (SUPERSUI) اليوم هو $ 0.685473، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUPERSUI الحالي إلى USD هو $ 0.685473 لكل SUPERSUI.

يحتل superSUI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,204,618، مع عرض متداول قدره 3.22M SUPERSUI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUPERSUI بين $ 0.684121 (أدنى) و$ 0.692429 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.632943.

على المدى القصير، تحرك SUPERSUI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.71.

معلومات سوق superSUI (SUPERSUI)

القيمة السوقية $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M الحجم (24 ساعة) $ 7.71$ 7.71 $ 7.71 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M إمداد دورة التداول 3.22M 3.22M 3.22M إجمالي العرض 3,216,218.994 3,216,218.994 3,216,218.994

القيمة السوقية الحالية لـ superSUI هي $ 2.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.71. العرض المتداول لـ SUPERSUI يبلغ 3.22M، مع إجمالي عرض 3216218.994. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.20M.