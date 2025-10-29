سعر SuperReturn sSuperUSD المباشر اليوم هو 1.043 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SSUPERUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SSUPERUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر SuperReturn sSuperUSD المباشر اليوم هو 1.043 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SSUPERUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SSUPERUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SSUPERUSD

معلومات سعر SSUPERUSD

الموقع الرسمي لـ SSUPERUSD

اقتصاد توكن SSUPERUSD

توقعات سعر SSUPERUSD

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار SuperReturn sSuperUSD

سعر SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SSUPERUSD إلى USD:

$1.043
$1.043$1.043
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:24 (UTC+8)

معلومات سعر SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
24 ساعة منخفض
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
24 ساعة مرتفع

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.938938
$ 0.938938$ 0.938938

+0.20%

-0.08%

+0.41%

+0.41%

سعر SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) في الوقت الحقيقي هو $1.043. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SSUPERUSD بين أدنى سعر $ 1.033 وأعلى سعر $ 1.048، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSSUPERUSD على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.938938.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SSUPERUSD +0.20% على مدار الساعة الماضية، -0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

3.28M
3.28M 3.28M

3,277,555.573485
3,277,555.573485 3,277,555.573485

القيمة السوقية الحالية لـ SuperReturn sSuperUSD هي $ 3.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SSUPERUSD يبلغ 3.28M، مع إجمالي عرض 3277555.573485. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.41M.

سجل سعر SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SuperReturn sSuperUSD مقابل USD هو $ -0.000897892665228 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperReturn sSuperUSD مقابل USD هو $ +0.0068690937 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperReturn sSuperUSD مقابل USD هو $ +0.0078958229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperReturn sSuperUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000897892665228-0.08%
30 يوم$ +0.0068690937+0.66%
60 يوم$ +0.0078958229+0.76%
90 يوم$ 0--

ما هو SuperReturn sSuperUSD ( SSUPERUSD )

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر SuperReturn sSuperUSD (USD)

كم ستكون قيمة SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SuperReturn sSuperUSD.

تحقق الآن من توقعات سعر SuperReturn sSuperUSD!

عملة SSUPERUSD إلى العملات المحلية

توكنوميكس SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SSUPERUSD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

كم يساوي SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) اليوم؟
سعر SSUPERUSD المباشر في USD هو USD 1.043، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SSUPERUSD إلى USD الحالي؟
سعر SSUPERUSD إلى USD الحالي هو $ 1.043. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SuperReturn sSuperUSD ؟
القيمة السوقية لعملة SSUPERUSD هي $ 3.41M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SSUPERUSD؟
العرض المتداول لتوكن SSUPERUSD هو 3.28M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SSUPERUSD؟
حقق SSUPERUSD سعرًا قياسيًا قدره 1.11 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SSUPERUSD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.938938 SSUPERUSD.
ما هو حجم تداول SSUPERUSD؟
حجم تداول SSUPERUSD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SSUPERUSD هذا العام؟
قد يرتفع SSUPERUSD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SSUPERUSD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:24 (UTC+8)

تحديثات SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,943.67
$112,943.67$112,943.67

-1.48%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.67
$3,997.67$3,997.67

-2.42%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04050
$0.04050$0.04050

-12.79%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.14
$194.14$194.14

-2.39%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2250
$3.2250$3.2250

-16.39%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.67
$3,997.67$3,997.67

-2.42%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,943.67
$112,943.67$112,943.67

-1.48%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.14
$194.14$194.14

-2.39%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6273
$2.6273$2.6273

-0.33%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19304
$0.19304$0.19304

-3.36%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.11800
$0.11800$0.11800

+5,800.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004180
$0.00004180$0.00004180

+543.07%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000360
$0.0000000360$0.0000000360

+318.60%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.180
$2.180$2.180

+190.66%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000046
$0.000000000000000000000046$0.000000000000000000000046

+318.18%