معلومات سعر SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.033 24 ساعة منخفض $ 1.048 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 1.11 أدنى سعر $ 0.938938 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.41%

سعر SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) في الوقت الحقيقي هو $1.043. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SSUPERUSD بين أدنى سعر $ 1.033 وأعلى سعر $ 1.048، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSSUPERUSD على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.938938.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SSUPERUSD +0.20% على مدار الساعة الماضية، -0.08% على مدار 24 ساعة، و +0.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

القيمة السوقية $ 3.41M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.41M إمداد دورة التداول 3.28M إجمالي العرض 3,277,555.573485

القيمة السوقية الحالية لـ SuperReturn sSuperUSD هي $ 3.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SSUPERUSD يبلغ 3.28M، مع إجمالي عرض 3277555.573485. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.41M.