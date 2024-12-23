سعر SUNPIG (SUNPIG)
سعر SUNPIG (SUNPIG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.91K. يتم تحديث سعر SUNPIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUNPIG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.79
- تغيير سعر SUNPIG خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUNPIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUNPIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUNPIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUNPIG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+5.92%
|60 يوم
|$ 0
|-17.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUNPIG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The legendary PIG is back on TRON, and $SUNPIG is more powerful than ever! Fair-launched on SunPump with no presale, no VCs, no tax, no seed funding, and no team tokens, this project is driven entirely by its passionate community. It's not just about reaching the moon anymore—$SUNPIG is blazing a trail to the Sun and beyond. Join a movement fueled by dedication, transparency, and the unstoppable energy of its supporters! 🌞🐷🚀
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