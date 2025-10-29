معلومات سعر SULLY (SULLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -10.11% تغير السعر (7 أيام) +19.02% تغير السعر (7 أيام) +19.02%

سعر SULLY (SULLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SULLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSULLY على الإطلاق هو $ 0.00134211، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SULLY +0.29% على مدار الساعة الماضية، -10.11% على مدار 24 ساعة، و +19.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SULLY (SULLY)

القيمة السوقية $ 177.61K$ 177.61K $ 177.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 177.61K$ 177.61K $ 177.61K إمداد دورة التداول 849.84M 849.84M 849.84M إجمالي العرض 849,843,238.83057 849,843,238.83057 849,843,238.83057

القيمة السوقية الحالية لـ SULLY هي $ 177.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SULLY يبلغ 849.84M، مع إجمالي عرض 849843238.83057. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 177.61K.