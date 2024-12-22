سعر Suite (SUITE)
سعر Suite (SUITE) المباشر لليوم هو USD 0.128831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M. يتم تحديث سعر SUITE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Suite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.37K
- تغيير سعر Suite خلال اليوم هو +25.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUITE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUITE.
خلال اليوم، كان سعر Suite مقابل USD هو $ +0.02650777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suite مقابل USD هو $ -0.0163373554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suite مقابل USD هو $ +0.0955236258 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suite مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02650777
|+25.91%
|30 يوم
|$ -0.0163373554
|-12.68%
|60 يوم
|$ +0.0955236258
|+74.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Suite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+25.91%
-6.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Suite is a crypto project built on the Sui blockchain that provides an array of trading tools for cryptocurrency enthusiasts. Suite offers tools such as sniping bots for quick transactions, portfolio management systems, DCA, limit orders, copy trading, newly deployed and migrated tokens channel, and market analytics. Holders of Suite tokens benefit from the platform's commitment to sharing a large portion of the revenue generated back with the community. This means that as Suite grows and generates more income through its trading tools and services, a significant share of that revenue is distributed back to Suite token holders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUITE إلى AUD
A$0.20484129
|1 SUITE إلى GBP
￡0.10177649
|1 SUITE إلى EUR
€0.12238945
|1 SUITE إلى USD
$0.128831
|1 SUITE إلى MYR
RM0.5797395
|1 SUITE إلى TRY
₺4.53356289
|1 SUITE إلى JPY
¥20.15432164
|1 SUITE إلى RUB
₽13.26186314
|1 SUITE إلى INR
₹10.94290514
|1 SUITE إلى IDR
Rp2,077.91906393
|1 SUITE إلى PHP
₱7.57912773
|1 SUITE إلى EGP
￡E.6.55492128
|1 SUITE إلى BRL
R$0.78329248
|1 SUITE إلى CAD
C$0.18422833
|1 SUITE إلى BDT
৳15.33217731
|1 SUITE إلى NGN
₦199.11990529
|1 SUITE إلى UAH
₴5.38127087
|1 SUITE إلى VES
Bs6.570381
|1 SUITE إلى PKR
Rs35.71581813
|1 SUITE إلى KZT
₸67.37990131
|1 SUITE إلى THB
฿4.39442541
|1 SUITE إلى TWD
NT$4.20375553
|1 SUITE إلى CHF
Fr0.11465959
|1 SUITE إلى HKD
HK$1.00101687
|1 SUITE إلى MAD
.د.م1.29088662