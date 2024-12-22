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سعر Suite (SUITE) المباشر لليوم هو USD 0.128831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.29M . يتم تحديث سعر SUITE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Suite الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.37K - تغيير سعر Suite خلال اليوم هو +25.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Suite (SUITE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Suite مقابل USD هو $ +0.02650777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Suite مقابل USD هو $ -0.0163373554 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Suite مقابل USD هو $ +0.0955236258 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Suite مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02650777 +25.91% 30 يوم $ -0.0163373554 -12.68% 60 يوم $ +0.0955236258 +74.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Suite (SUITE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Suite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.101412$ 0.101412 $ 0.101412 24 ساعة مرتفع $ 0.162643$ 0.162643 $ 0.162643 عالية طوال الوقت $ 0.364851$ 0.364851 $ 0.364851 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +25.91% تغير السعر (7 أيام) -6.19%

معلومات سوق Suite (SUITE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: