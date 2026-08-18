سعر Sugar Boy اليوم

السعر المباشر لمشروع Sugar Boy (SUGAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUGAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUGAR.

يحتل Sugar Boy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,181، مع عرض متداول قدره 1.00B SUGAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUGAR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02530325، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUGAR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sugar Boy (SUGAR)

القيمة السوقية $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sugar Boy هي $ 22.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUGAR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.18K.