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سعر Stronger (STRNGR) المباشر لليوم هو USD 0.723966 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 399.20K . يتم تحديث سعر STRNGR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stronger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 358.77 - تغيير سعر Stronger خلال اليوم هو -2.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 551.71K

أداء سعر Stronger (STRNGR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ -0.0214541942252338 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ -0.0878927302 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ +0.0380757610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ -0.122241239611823 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0214541942252338 -2.87% 30 يوم $ -0.0878927302 -12.14% 60 يوم $ +0.0380757610 +5.26% 90 يوم $ -0.122241239611823 -14.44%

تحليل سعر Stronger (STRNGR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stronger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.720191$ 0.720191 $ 0.720191 24 ساعة مرتفع $ 0.758213$ 0.758213 $ 0.758213 عالية طوال الوقت $ 118.84$ 118.84 $ 118.84 تغير السعر (1 ساعة) -1.37% تغير السعر (1يوم) -2.87% تغير السعر (7 أيام) -21.43%

معلومات سوق Stronger (STRNGR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: