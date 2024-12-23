سعر Stronger (STRNGR)
سعر Stronger (STRNGR) المباشر لليوم هو USD 0.723966. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 399.20K. يتم تحديث سعر STRNGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stronger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 358.77
- تغيير سعر Stronger خلال اليوم هو -2.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 551.71K
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خلال اليوم، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ -0.0214541942252338 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ -0.0878927302 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ +0.0380757610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stronger مقابل USD هو $ -0.122241239611823 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0214541942252338
|-2.87%
|30 يوم
|$ -0.0878927302
|-12.14%
|60 يوم
|$ +0.0380757610
|+5.26%
|90 يوم
|$ -0.122241239611823
|-14.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stronger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.37%
-2.87%
-21.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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