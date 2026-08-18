سعر Strike Robot اليوم

السعر المباشر لمشروع Strike Robot (SR) اليوم هو $ 0.0013219، مع تغير بنسبة 13.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SR الحالي إلى USD هو $ 0.0013219 لكل SR.

يحتل Strike Robot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,322,137، مع عرض متداول قدره 1.00B SR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SR بين $ 0.00114483 (أدنى) و$ 0.00138907 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01107409، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SR بمقدار -1.48% خلال الساعة الماضية و-17.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.23K.

معلومات سوق Strike Robot (SR)

القيمة السوقية $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M الحجم (24 ساعة) $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Strike Robot هي $ 1.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.23K. العرض المتداول لـ SR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.32M.