سعر Stressed Guy (STRESSGUY)
سعر Stressed Guy (STRESSGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.23K. يتم تحديث سعر STRESSGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stressed Guy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.43
- تغيير سعر Stressed Guy خلال اليوم هو -1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.93%
|30 يوم
|$ 0
|-66.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stressed Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.93%
-21.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Stressed Guy, the human embodiment of "What now?!" Long before Chill Guy was out there sipping lattes, meditating, and pretending everything's fine, the CHADS were in the trenches—grinding their teeth, sweating deadlines, and questioning all of their life choices. And that’s when Stressed Guy stepped up, a hero (or anti-hero?) ready to shoulder the burden of everyone’s anxiety, overthinking, and over-caffeination.
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