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سعر Stressed Guy (STRESSGUY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.23K . يتم تحديث سعر STRESSGUY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stressed Guy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.43 - تغيير سعر Stressed Guy خلال اليوم هو -1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Stressed Guy (STRESSGUY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stressed Guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.93% 30 يوم $ 0 -66.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stressed Guy (STRESSGUY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stressed Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -1.93% تغير السعر (7 أيام) -21.55%

معلومات سوق Stressed Guy (STRESSGUY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: