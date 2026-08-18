سعر Stream SZN اليوم

السعر المباشر لمشروع Stream SZN (STRSZN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRSZN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STRSZN.

يحتل Stream SZN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,649، مع عرض متداول قدره 999.85M STRSZN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRSZN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00708792، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STRSZN بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-8.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Stream SZN (STRSZN)

القيمة السوقية $ 91.65K$ 91.65K $ 91.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.65K$ 91.65K $ 91.65K إمداد دورة التداول 999.85M 999.85M 999.85M إجمالي العرض 999,854,584.782229 999,854,584.782229 999,854,584.782229

القيمة السوقية الحالية لـ Stream SZN هي $ 91.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRSZN يبلغ 999.85M، مع إجمالي عرض 999854584.782229. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.65K.