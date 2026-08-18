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سعر Stream SZN المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ STRSZN هي 91,649 USD. تابع تحديثات أسعار STRSZN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Stream SZN المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ STRSZN هي 91,649 USD. تابع تحديثات أسعار STRSZN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن STRSZN

معلومات سعر STRSZN

ما هو STRSZN

اقتصاد توكن STRSZN

توقعات سعر STRSZN

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شعار Stream SZN

سعر Stream SZN (STRSZN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STRSZN إلى USD:

$0.00009145
$0.00009145$0.00009145
-1.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Stream SZN (STRSZN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:27:42 (UTC+8)

سعر Stream SZN اليوم

السعر المباشر لمشروع Stream SZN (STRSZN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRSZN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STRSZN.

يحتل Stream SZN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,649، مع عرض متداول قدره 999.85M STRSZN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRSZN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00708792، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STRSZN بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-8.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Stream SZN (STRSZN)

$ 91.65K
$ 91.65K$ 91.65K

--
----

$ 91.65K
$ 91.65K$ 91.65K

999.85M
999.85M 999.85M

999,854,584.782229
999,854,584.782229 999,854,584.782229

القيمة السوقية الحالية لـ Stream SZN هي $ 91.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRSZN يبلغ 999.85M، مع إجمالي عرض 999854584.782229. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.65K.

سجل سعر Stream SZN بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00708792
$ 0.00708792$ 0.00708792

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-2.00%

-8.62%

-8.62%

سجل سعر Stream SZN (STRSZN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stream SZN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stream SZN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stream SZN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stream SZN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.00%
30 يوم$ 0-20.63%
60 يوم$ 0-27.42%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Stream SZN

Stream SZN (STRSZN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STRSZN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرStream SZN (STRSZN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stream SZN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Stream SZN الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار STRSZN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Stream SZN.

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نبذة عن Stream SZN

ما هو السعر الحالي لـ Stream SZN؟

يتداول Stream SZN بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -2.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب STRSZN؟

مع قيمة سوقية تبلغ $91649، يحتل STRSZN المرتبة #5932 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ Stream SZN؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من STRSZN؟

هناك 999854584.782229 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب Stream SZN بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن Stream SZN بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.00708792، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على STRSZN؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Entertainment,SocialFi,Pump.fun Ecosystem، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل STRSZN في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Stream SZN

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:27:42 (UTC+8)

تحديثات Stream SZN (STRSZN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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