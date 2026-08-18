سعر Stray Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Stray Dog (STRAYDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRAYDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STRAYDOG.

يحتل Stray Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,583، مع عرض متداول قدره 690.00M STRAYDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRAYDOG بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00812607، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STRAYDOG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Stray Dog (STRAYDOG)

القيمة السوقية $ 50.58K$ 50.58K $ 50.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.58K$ 50.58K $ 50.58K إمداد دورة التداول 690.00M 690.00M 690.00M إجمالي العرض 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stray Dog هي $ 50.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRAYDOG يبلغ 690.00M، مع إجمالي عرض 690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.58K.