سعر Strategy Punks اليوم

السعر المباشر لمشروع Strategy Punks ($STRPNK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $STRPNK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $STRPNK.

يحتل Strategy Punks حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 103,437، مع عرض متداول قدره 1.00B $STRPNK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $STRPNK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00242568، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $STRPNK بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-10.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.39K.

معلومات سوق Strategy Punks ($STRPNK)

القيمة السوقية $ 103.44K$ 103.44K $ 103.44K الحجم (24 ساعة) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 103.44K$ 103.44K $ 103.44K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Strategy Punks هي $ 103.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.39K. العرض المتداول لـ $STRPNK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 103.44K.